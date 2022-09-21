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Чемпионат Франции. Лига 1

Шека – игрок «Ренна» официально

 
21 Сентября 2022 • 15:11 Комментировать
Страсбург
...
Ренн
1 2.90 X 3.50 2 2.35
01.10 18:00

«Ренн» официально объявил о подписании контракта с полузащитником Шекой на правах свободного агента. Последним клубом португальского хавбека являлся «Лилль», в составе которого футболист в сезоне-2020/21 стал чемпионом Франции.

Отмечается, что Шека подписал с «Ренном» контракт, который будет действовать до 2024 года. У игрока давно были согласованы личные условия с фрацузской командой, но в один момент игрок заморозил переговоры, когда узнал об интересе со стороны лондонского «Арсенала». Тем не менее, переход в стан «канониров» так и не состоялся.

Шека может дебютировать за «Ренн» уже после международной паузы, когда команда отправится на выезд к «Страсбургу».

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Шека
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