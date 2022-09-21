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Чемпионат Франции. Лига 1

Сампаоли: «Месси - гений, он круче всех других»

 
21 Сентября 2022 • 11:09 Комментировать (1)

Экс-наставник французского «Марселя» и сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Работать с Лео одно удовольствие. Это потрясающий футболист, который превосходит всех других игроков. Месси достаточно одного взгляда, чтобы все прочитать. Он – футбольный гений», - приводит слова специалиста ADN Deportes.

Месси выступает за парижский коллектив с лета 2021 года. До этого он играл в составе каталонской «Барселоны».

В текущем сезоне чемпионата Франции Лионель провел восемь поединков, записав на свой счет четыре гола и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Хорхе Сампаоли
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Сентября 2022 в 11:19
Также ему хватает одного взгляда, чтобы прочитать ... свой контракт... А-ха-ха-ха...
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