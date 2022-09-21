Шека продолжит карьеру в «Ренне»

Бывший полузащитник «Лилля» Шека может продолжить карьеру в другом французском клубе. Об этом посредством социальных сетей проинформировал инсайдер Николо Скира.

Как сообщает журналист, в ближайшем будущем 27-летний португальский хавбек подпишет контракт с «Ренном». В новый клуб Шека перейдет на правах свободного агента, поскольку его трудовое соглашение с «Лиллем» истекло по завершении сезона-2021/2022.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 31 поединке, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет девять миллионов евро.