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Чемпионат Франции. Лига 1

Одноклубник Головина признался, что мечтал стать пожарным

 
21 Сентября 2022 • 06:22 Комментировать

Хавбек французского «Монако» Юссуф Фофана рассказал о своей детской мечте. Его слова приводит пресс-служба Федерации футбола страны.

«Когда я был ребенком, мечтал стать пожарным. Мне была интересна эта работа. Я вообще не мог себя представить офисным работником, проводящим все время за компьютером. Мне хотелось бегать по утрам, заниматься спортом и помогать людям», - высказался полузащитник монегасков.

Напомним, что Фофана вызван в сборную Франции на ближайшие матчи групповой стадии Лиги наций. Подопечные Дидье Дешама сыграют против команд Австрии и Дании.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Юссуф Фофана
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