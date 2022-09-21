Одноклубник Головина признался, что мечтал стать пожарным

Хавбек французского «Монако» Юссуф Фофана рассказал о своей детской мечте. Его слова приводит пресс-служба Федерации футбола страны.

«Когда я был ребенком, мечтал стать пожарным. Мне была интересна эта работа. Я вообще не мог себя представить офисным работником, проводящим все время за компьютером. Мне хотелось бегать по утрам, заниматься спортом и помогать людям», - высказался полузащитник монегасков.

Напомним, что Фофана вызван в сборную Франции на ближайшие матчи групповой стадии Лиги наций. Подопечные Дидье Дешама сыграют против команд Австрии и Дании.