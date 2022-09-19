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Чемпионат Франции. Лига 1

Тудор прокомментировал старт «Марселя» в чемпионате Франции

 
19 Сентября 2022 • 23:07 Комментировать

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор отреагировал на старт его команды в чемпионате Франции.

«Я не просто счастлив, я очень счастлив. Это не передать словами. В моей команде есть три-четыре игрока, которые должны получить медаль за нечеловеческую силу и волю к победе, ведь они провели огромное количеством матчей и потратили невероятное количество энергии. После игр сборных, в октябре, нам будет сложно войти в новый сезон. У нас буду сложные матчи, в частности, выезд в Париж, поэтому важно держать себя в великолепной форме», - приводит слова специалиста журналист Альфредо Педулла.

Отмети, что по итогам восьми туров «Марсель» идет в чемпионате Франции на второй строчке, имея в своем активе 20 очков. Отставание от лидирующего «ПСЖ» всего 2 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Чемпионат Франции Лига 1 Игор Тудор
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