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Чемпионат Франции. Лига 1

​Головина признали лучшим игроком «Монако» в игре с «Реймсом»

 
19 Сентября 2022 • 17:38 Комментировать

Александр Головин занял первое место в опросе среди болельщиков «Монако», которые выбирали лучшего игрока команды по итогам матча против «Реймса». Российский полузащитник набрал 32% голосов.

Напомним, что «Монако» обыграл «Реймс» на выезде со счётом 3:0. Александр Головин забил победный гол «красно-белых», открыв счёт в начале второго тайма за счёт результативного удара головой.

После восьми туров «Монако» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1. От лидирующего «ПСЖ» команда отстаёт на восемь зачётных баллов.

Добавим, что Александр Головин защищает цвета «Монако» с лета 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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