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Чемпионат Франции. Лига 1

Игрок «Ниццы» раскритиковал судью, удалившего его на девятой секунде

 
19 Сентября 2022 • 10:22 Комментировать
Ницца
0:1
Анже
окончен

Защитник французской «Ниццы» Жан-Клер Тодибо раскритиковал судью, удалившего его на девятой секунде матча французского чемпионата.

Напомним, что бывший игрок каталонской «Барселоны» поставил рекорд Лиги 1, покинув газон на старте встречи против «Анже».

«Решения судей в начале сезона весьма сомнительны, даже скандальны, и я надеюсь, что Профессиональная футбольная лига что-то с этим сделает», – написал игрок в своих социальных сетях. Отметим, что в «Ницце» также раскритиковали решение Бастьена Депеши из-за трактовки нарушения, приведшего к удалению Тодибо, как фола последней надежды.

Отметим, что столь ранняя проблема повлияла на ход игры, и коллектив с юга Франции уступил дома с минимальным счётом. Однако почти весь второй тайм команды провели в равных составах из-за удаления игрока «Анже».

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Жан-Клер Тодибо
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