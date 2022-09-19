Экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции может возглавить «Олимпиакос»

Известный французский специалист Лоран Блан может трудоустроиться в чемпионате Греции. Как стало известно инсайдеру Николо Скире, заинтересованность в услугах 56-летнего тренера проявляет руководство пирейского «Олимпиакоса».

Приглашение Блана – приоритетная цель греческого гранда на ближайшее время. Клуб готов предложить наставнику двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.

Ранее «Олимпиакос» уволил Карлоса Корберана, проработавшего с командой 1,5 месяца.

Блан известен по работе в «ПСЖ» и сборной Франции. Последним его клубом был катарский «Эр-Райан».