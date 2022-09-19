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Чемпионат Франции. Лига 1

Тете сделал выбор между «Шахтёром» и «Лионом»

 
19 Сентября 2022 • 07:42 Комментировать

Бразильский хавбек «Лиона» Тете, права на которого принадлежат «Шахтёру», заявил о нежелании возвращаться в украинский топ-клуб. Он настроен продолжить карьеру в Европе.

«Мне бы хотелось подписать с «Лионом» полноценный контракт. Я хочу остаться в этом клубе. Мои представители должны хорошенько поработать, чтобы осуществить мое желание», - передает слова бразильца Lequipe.

Тете перебрался в стан «ткачей» на правах аренды в марте текущего года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции бразилец провел восемь поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Шахтёр Донецк Тете
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