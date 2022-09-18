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Чемпионат Франции. Лига 1

Защитник «Ниццы» получил красную карточку на 9-й секунде матча с «Анже»

 
18 Сентября 2022 • 17:03 Комментировать

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо был удалён с поля на девятой секунде матча французской Лиги 1 с «Анже».

22-летний игрок получил прямую красную карточку, после того как сбил игрока «Анже», выходившего практически один на один с голкипером. Это была первая атака после стартового свистка.

Сейчас в матче этих команд перерыв. «Анже» ведёт в счёте со счётом 1:0. Единственный к этому моменту гол во встрече на 43-й минуте забил полузащитник Набиль Бенталеб.

Жан-Клер Тодибо выступает за «Ниццу» с 2021 года. Французский клуб подписал с игроком контракт до лета 2026 года после успешной аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Жан-Клер Тодибо
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окончен Реймс 0:3 Монако 3.15 3.55 2.25
окончен Ницца 0:1 Анже 1.63 4.10 5.60
Идет 95 минута Брест 0:1 Аяччо 2.17 3.35 3.55
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