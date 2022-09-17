Неймар: «Не люблю смотреть футбол»

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар дал понять, что не любит в свободное время смотреть футбол и отказывается от этого, даже если его просят друзья. Свой досуг Неймар предпочитает проводить совершенно другими способами.

- Я не люблю смотреть футбол, когда не играю в него. Я играю, потом занимаюсь другими вещами. Бывает так, что меня просят посмотреть тот или иной матч друзья, причем часто с моим участием. Я всегда им говорю, что не хочу, предпочитаю заниматься чем-нибудь другим, предлагаю им посмотреть фильм, но не футбол, - цитирует бразильского форварда «ПСЖ» испанское издание Marca.