Эвра: «Если бы можно было вернуться в прошлое, то я бы выбрал Сенегал, а не Францию»

Бывший футболист французской сборной Патрис Эвра, выступавший за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», сожалеет о том, что выбрал французскую сборную. По его словам, он мог поиграть за Сенегал, и сейчас он изменил свое мнение.

- Если бы я мог вернуться в прошлое, то выбрал бы свою родную сенегальскую сборную, а не Францию. Я родился в Дакаре, но вырос во Франции, и потому выбрал французскую сборную. Но со временем я понял, что этот вопрос стал политическим. Когда я играл хорошо и мы побеждали, я был для прессы французом, когда дела шли плохо, они тут же писали, что я сенегалец, - цитирует футболиста Sports Brief.