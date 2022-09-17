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Неймар: «Месси тяжело дался переход в «ПСЖ»

 
17 Сентября 2022 • 12:37 Комментировать

Бразильский нападающий Неймар поделился мнением об адаптации одноклубника Лионеля Месси в «ПСЖ». По мнению 30-летнего южноамериканца, семикратный обладатель «Золотого мяча» начал демонстрировать свой привычный уровень в этом сезоне.

«Мы давно знакомы, я хорошо знаю Лео. Такие перемены в карьере даются нелегко. Месси много лет выступал за «Барселону», но в один миг все поменялось. Не только для него, но и для его родных.

Думаю, сейчас он чувствует себя намного лучше. Хочу как можно дольше наслаждаться игрой вместе с ним. Впереди у нас много непростых моментов, но мы справимся», - цитирует бразильца DAZN.

В нынешнем сезоне Месси провел семь матчей, забил три гола и отдал семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар
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