Анри хочет проверить «ПСЖ» в матче с сильным соперником

Легендарный нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением об игре «ПСЖ» на старте нынешнего сезона.

«Нужно немного успокоиться с восторженными комментариями. Галтье выстроил команду по схеме 5-2-3, ведь имеет очень крутых парней в нападении. Лионель Месси раздает передачи, а Неймар и Мбаппе убегают от соперников. Против них очень сложно обороняться.

Но я бы хотел взглянуть на игру парижан против действительного мощного соперника. Мы видели что-то подобное лишь в матче с «Ювентусом» в ЛЧ», - передает слова Тьерри CBS Sports.

Ближайший матч «ПСЖ» проведет против «Лиона» в чемпионате Франции. Игра состоится 18 сентября.