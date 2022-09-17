В «ПСЖ» ответили на вопрос о новом контракте Месси

Футбольный функционер Луиш Кампуш, занимающий пост спортивного директора «ПСЖ», высказался по поводу контракта аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Я поинтересовался у Лео, сможет ли он остаться в Париже еще на несколько лет. Однако стоит сразу сказать, что мы не сможем позволить себе таких игроков, если не будем выигрывать турниры и хорошо зарабатывать на продаже футболистов. У нас могут возникнуть экономические трудности», - приводит слова Кампуша Le10sport.

Месси перешел в парижский топ-клуб летом прошлого года из «Барселоны». Действующий контракт 35-летнего форварда истекает по завершении сезона-2022/2023.