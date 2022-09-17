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Чемпионат Франции. Лига 1

«Икона «Барселоны»: в «ПСЖ» высказались о Месси

 
17 Сентября 2022 • 07:32 Комментировать

Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш высказался об аргентинском нападающем команды Лионеле Месси.

«Меня полностью устраивает игра Месси в этом сезоне. Лионель – икона «Барселоны». Он переехал в новый для себя город, где другой стиль игры, совершенно иные соперники. Я рад, что в этом сезоне у нас есть Лео, который способен по-прежнему выступать на высочайшем уровне», - передает слова функционера RMC Sport.

Месси перешел в парижский гранд из «Барселоны» летом прошлого года. Срок действующего трудового договора аргентинца с чемпионом Франции рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Луиш Кампуш
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