«Икона «Барселоны»: в «ПСЖ» высказались о Месси

Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш высказался об аргентинском нападающем команды Лионеле Месси.

«Меня полностью устраивает игра Месси в этом сезоне. Лионель – икона «Барселоны». Он переехал в новый для себя город, где другой стиль игры, совершенно иные соперники. Я рад, что в этом сезоне у нас есть Лео, который способен по-прежнему выступать на высочайшем уровне», - передает слова функционера RMC Sport.

Месси перешел в парижский гранд из «Барселоны» летом прошлого года. Срок действующего трудового договора аргентинца с чемпионом Франции рассчитан до окончания сезона-2022/2023.