Спортивный директор «ПСЖ» рассказал о статусе Неймара в клубе

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш рассказал о том, насколько было близко расставание клуба с Неймаром во время летнего трансферного окна.

«Неймар никогда не был близок к тому, чтобы покинуть «ПСЖ». Слухи относительно Неймара являются ложью. Большой неправдой являются и разговоры о желании Килиана Мбаппе избавиться от Нея», – заявил португалец RMC Sport. Более того, Кампуш сделал заявление важности бразильской звезды для всего проекта парижского клуба.

Напомним, что трансфер Неймара во французский гранд до сих пор является самым крупным в истории мирового футбола, несмотря на угасшую с тех пор роль бразильца в составе «Пари Сен-Жермен».

