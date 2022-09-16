Спортивный директор «ПСЖ» высказался о летних трансферах клуба

Новый спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш высказал своё мнение о работе руководства во время летнего трансферного окна.

«Я не полностью удовлетворен трансферной кампанией. Дело не только в несостоявшемся трансфере Милана Шкриньяра. Мы разговаривали со многими защитниками, но не смогли никого из них подписать», – отметил функционер в интервью RMC Sport. Также он дал комментарий относительно назначения Кристофа Галтье, подчеркнув безальтернативность его кандидатуры и отсутствие переговоров с иными специалистами.

Напомним, что Луиш Кампуш являлся спортивным директором «Лилля» до переезда в столицу Франции. Именно при нём и Галтье в роли наставника «доги» взяли сенсационное чемпионство в 2021 году.

В качестве сотрудника «ПСЖ» Кампуш смог провести работу над чисткой состава. Париж покинули более 20 футболистов. Новичками на «Парк де Пренс» стали Витинья, Норди Мукиэле, Фабиан Руиc, Ренату Санiеш, Уго Экитике и Карлос Солер.

