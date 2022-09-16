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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси отреагировал на решение Федерера завершить карьеру

 
16 Сентября 2022 • 06:23 Комментировать

Звездный форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на решение легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру.

«Гений, уникальный человек в истории тенниса. Роджер является примером для любого спортсмена. Желаю ему всего самого лучшего на новом этапе жизни. Нам будет не хватать его на корте», - гласит сообщение аргентинца в социальных сетях.

35-летний Месси в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами в семи встречах. Его контракт с парижским то-клубом рассчитан до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Роджер Федерер
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