Месси отреагировал на решение Федерера завершить карьеру

Звездный форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на решение легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру.

«Гений, уникальный человек в истории тенниса. Роджер является примером для любого спортсмена. Желаю ему всего самого лучшего на новом этапе жизни. Нам будет не хватать его на корте», - гласит сообщение аргентинца в социальных сетях.

35-летний Месси в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами в семи встречах. Его контракт с парижским то-клубом рассчитан до середины 2023 года.