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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси сделал результативное действие в каждом гостевом матче этого сезона

 
15 Сентября 2022 • 08:54 Комментировать (1)

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси принял участие во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Маккаби» (3:1), в котором забил гол.

Стоит отметить, что опытный аргентинский нападающий отметился результативным действием в каждом из пяти гостевых матчей нынешнего сезона, в которых появлялся на поле. Ранее Лионель сделал дубль и отдал ассист в игре с «Клермоном», забил мяч и сделал результативный пас в матче с «Лиллем», а также оформил по две голевые передачи против «Тулузы» и «Нанта».

Срок действующего контракта Месси с парижским грандом рассчитан до середины следующего года. Клуб настроен продлить сотрудничество с аргентинцем.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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15 Сентября 2022 в 09:08
Какой молодчик! 🎈
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