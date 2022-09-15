Месси сделал результативное действие в каждом гостевом матче этого сезона

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси принял участие во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Маккаби» (3:1), в котором забил гол.

Стоит отметить, что опытный аргентинский нападающий отметился результативным действием в каждом из пяти гостевых матчей нынешнего сезона, в которых появлялся на поле. Ранее Лионель сделал дубль и отдал ассист в игре с «Клермоном», забил мяч и сделал результативный пас в матче с «Лиллем», а также оформил по две голевые передачи против «Тулузы» и «Нанта».

Срок действующего контракта Месси с парижским грандом рассчитан до середины следующего года. Клуб настроен продлить сотрудничество с аргентинцем.