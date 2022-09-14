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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси стал посредником в решении конфликта между Неймаром и Мбаппе слухи

 
14 Сентября 2022 • 20:21 Комментировать (1)

Форвард Лионель Месси стал посредником между своими партнерами по звездному трио нападения «Пари Сен-Жермен».

Аргентинец пытался решить конфликт Неймара и Килиана Мбаппе. Такую информацию опубликовало известное издание L’Équipe. Сообщается, что семикратный обладатель «Золотого мяча» не стал навязывать одноклубникам своё мнение, но попробовал понизить градус напряженности. Что интересно, по слухам, Месси не любит проявлять себя в раздевалке на «Парк де Пренс», однако этот случай стал исключением из правил.

Напомним, что ссора между звездами французского гранда началась в конце лета, из-за желания Мбаппе стать главным пенальтистом в составе.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Пари Сен-Жермен Неймар Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
14 Сентября 2022 в 20:54
Подарил обоим по мячику... Золотому... А-ха-ха-ха...
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