Форвард Лионель Месси стал посредником между своими партнерами по звездному трио нападения «Пари Сен-Жермен».

Аргентинец пытался решить конфликт Неймара и Килиана Мбаппе. Такую информацию опубликовало известное издание L’Équipe. Сообщается, что семикратный обладатель «Золотого мяча» не стал навязывать одноклубникам своё мнение, но попробовал понизить градус напряженности. Что интересно, по слухам, Месси не любит проявлять себя в раздевалке на «Парк де Пренс», однако этот случай стал исключением из правил.

Напомним, что ссора между звездами французского гранда началась в конце лета, из-за желания Мбаппе стать главным пенальтистом в составе.

