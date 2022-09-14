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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, как Месси относится к статусу Мбаппе в «ПСЖ»

 
14 Сентября 2022 • 11:27 Комментировать (4)

Аргентинский нападающий Лионель Месси спокойно относится к тому, что руководство «ПСЖ» сделало Килиана Мбаппе главной звездой клуба. Не так давно стало известно, что 23-летнему французу доверили исполнять пенальти, несмотря на присутствие в команде семикратного обладателя «Золотого мяча».

Как сообщает Lequipe, этот факт абсолютно никак не возмутил Лионеля. Более того, Месси пытается разрулить конфликт между Неймаром и Мбаппе по поводу пробития 11-метровых ударов.

Трудовой договор 35-летнего аргентинца с парижским грандом рассчитан до лета следующего года. В текущем сезоне Месси забил три гола и отдал семь ассистов в семи матчах Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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Комментарии (4)
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14 Сентября 2022 в 11:50
Когда такое бабло капает, то чего напрягаться то)
Alex1972
14 Сентября 2022 в 11:41
Нет у него никакого статуса... Так, заскоки молодости... Правда, как у некоторых "кумиров" в старости.... А-ха-ха-ха...
KLINSMANN
14 Сентября 2022 в 11:59
не понимаю о ком же речь?=)
Alex1972
14 Сентября 2022 в 12:07
И это все о нём... Фильм такой был... Снимался летом... А-ха-ха-ха...
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