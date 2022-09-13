Гендузи рассказал о роли Алексиса Санчеса в «Марселе»

Хавбек французского «Марселя» Маттео Гендузи поделился мнением об игре чилийского нападающего команды Алексиса Санчеса.

«Санчес – очень опытный игрок. Он уже забил несколько голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Алексис вселяет в команду большую уверенность, много отрабатывает в обороне. Его трансфер – несомненный плюс для нас. Он хочет продолжать выигрывать титулы с «Марселем». Надеюсь, Алексис продолжит в том же духе», - передает слова полузащитника издание Lequipe.

В текущем розыгрыше французской Лиги 1 чилийский нападающий забил четыре гола в шести встречах.