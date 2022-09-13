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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар и Мбаппе снова конфликтуют

 
13 Сентября 2022 • 06:51 Комментировать

Как стало известно порталу Goal.com, конфликт между нападающими «ПСЖ» Неймаром и Килианом Мбаппе еще не утих. Бразильский форвард по-прежнему недоволен эгоистичным поведением француза на футбольном поле. В свою очередь Мбаппе не устраивает растущий авторитет конкурента в раздевалке.

Напомним, что ранее Неймар и Килиан серьезно конфликтовали из-за исполнения 11-метровых ударов. Бразильца не устроил тот факт, что француза назначили штатным пенальтистом команды. В спор пришлось вмешаться главному тренеру Кристофу Галтье, который временно сгладил разногласия.

В этом сезоне Неймар забил семь голов и отдал шесть ассистов в семи матчах Лиги 1. На счету Мбаппе семь забитых мячей в шести играх.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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