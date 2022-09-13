Неймар и Мбаппе снова конфликтуют

Как стало известно порталу Goal.com, конфликт между нападающими «ПСЖ» Неймаром и Килианом Мбаппе еще не утих. Бразильский форвард по-прежнему недоволен эгоистичным поведением француза на футбольном поле. В свою очередь Мбаппе не устраивает растущий авторитет конкурента в раздевалке.

Напомним, что ранее Неймар и Килиан серьезно конфликтовали из-за исполнения 11-метровых ударов. Бразильца не устроил тот факт, что француза назначили штатным пенальтистом команды. В спор пришлось вмешаться главному тренеру Кристофу Галтье, который временно сгладил разногласия.

В этом сезоне Неймар забил семь голов и отдал шесть ассистов в семи матчах Лиги 1. На счету Мбаппе семь забитых мячей в шести играх.