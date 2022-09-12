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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент Головина ответил на вопрос о состоянии футболиста

 
12 Сентября 2022 • 14:05 Комментировать
Монако
2:1
Лион
окончен

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился информацией о состоянии футболиста.

«У Головина повреждение? Нет. С Сашей все в порядке. Нормально себя чувствует», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

«Монако» одержал победу над «Лионом» в матче 7-го тура чемпионата Франции со счетом 2:1. Во время встречи российскому игроку оказывали медицинскую помощь.

В текущем сезоне Головин принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых сделал две голевые передачи. Действующий трудовой договор 26-летнего футболиста с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Монако Александр Головин Александр Клюев
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