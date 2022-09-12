Мбаппе наехал на одноклубника: «Извинений недостаточно, ты должен пасовать мне»

В интернете стало набирать популярность видео с участием нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и его одноклубника Ашрафа Хакими. В ролике, снятом в подтрибунном помещении «Стад де Франс», звездный бомбардир предъявляет претензии марокканскому латералю за то, что тот не отдал ему передачу.

Мбаппе: Посмотри видео эпизода.

Хакими: Если это так – извини.

Мбаппе: Извинений недостаточно. Ты должен делать мне хорошие передачи.

В конце сезона-2022/2023 Мбаппе подписал с парижским грандом новый контракт до лета 2025 года. На счету 23-летнего форварда семь голов в шести матчах текущего сезона Лиги 1.

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