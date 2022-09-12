Галтье рассказал, что думает о Неймаре

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о своем отношении к бразильскому форварду команды Неймару.

«Я всегда считал его одним из лучших футболистом мира. Неймар многое дает команде, но также работает и над собой. Это большой профессионал своего дела. С каждой тренировкой я открываю его для себя с новой стороны», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Неймар ударно начал сезон-2022/2023. Бразильский нападающий принял участие в девяти поединках парижского гранда, в которых отметился десятью забитыми мячами и семью результативными передачами.