Тренер «Монако» оценил игру Головина в матче с «Лионом»

Наставник «Монако» Филипп Клеман дал интервью представителям СМИ после поединка седьмого тура чемпионата Франции против «Лиона». В домашнем матче монегаски отпраздновали победу со счетом 2:1.

«В этом матче у Александра Головина была важная роль, он должен был мешать Какре поменять ход матча. Также мне понравилась его игра в атаке, где он отдавал хорошие передачи и создавал моменты. Я доволен его выступлением, ему осталось улучшить последние штрихи на тренировках», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Головин провел девять матчей за «Монако», отметившись голевой передачей.