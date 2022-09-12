Хакими: «Мбаппе счастлив в «ПСЖ»

Латераль «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался о том, какие эмоции испытывал одноклубник Килиан Мбаппе после подписания нового трудового соглашения с французским клубом.

«Мбаппе был очень доволен. Сейчас он забивает, Килиан по-настоящему счастлив. Надеюсь, Мбаппе останется с нами надолго. Это прекрасный футболист», - передает слова марокканского защитника Le10Sport.

В конце прошлого сезона Мбаппе был близок к переходу в мадридский «Реал», но в итоге передумал и заключил новый трудовой договор с «ПСЖ». Его нынешний контракт с парижским клубом рассчитан до середины 2025 года.

В этом сезоне Лиги 1 нападающий забил семь мячей в шести поединках.