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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» набирает ход, повержен «Лион»

 
11 Сентября 2022 • 23:47 Комментировать
Монако
2:1
Лион
окончен

Недавний лидер Лиги 1 по потерянным очкам, «Лион», проиграл второй матч кряду. В седьмом туре чемпионата Франции «ткачи» неудачно погостили у набирающего ход «Монако».  В первом тайме Александр Головин мог стать автором голевого паса, но Креппен Дьятта пробил в штангу, а затем с ударом хавбека справился вратарь. После перерыва ключевую роль сыграли стандарты Энрике Кайо, после его навесов Бенуа Бадьяшиль и Гильермо Марипан забили по голу и принесли «Монако» три очка. У соперника в конце отличился Карл Токо-Экамби - 2:1.

«Лион» остается с 13 очками на пятом месте, его соперник (11) идет следом. Головин провел на поле 87 минут и на скамейке запасных умудрился получить желтую карточку.

Протокол игры  
Монако2:1Лион
(1:0) Бадьяшиль Бенуа55'  
(2:0) Марипан Гильермо63'  
  81'Токо-Экамби Карл (2:1)
Нюбель АлександрДисаси АксельМарипан Гильермо 68' (Сарр Маланг ( 68') Бадьяшиль БенуаСкардовелли Вандерсон 72' (Агилар Рубен ( 72') Фофана ЮссуфКамара Мохамед VIIКайо ЭнрикеДьятта Крепен 86' (Желсон Мартиньш ( 86') Эмболо Брель 86' (Бен-Йеддер Виссам ( 86') Головин Александр  86' 86' (Якобс Исмаил ( 86')
Запасные: Минамино ТакумиЛукас ЖанДидийон ТомасАклиоче Махнес
Лопеш АнтониГюсто МалоМендес Тьяго 75' (Шерки Райан ( 75') Люкеба Кастелло  65'Тальяфико НиколасКакере Максанс 62' (Дембеле Мусса II ( 62') Лепнан Йоанн 75' (Рен-Аделед Жефф ( 75') Толиссо Корентен 83' (Февр Ромен ( 83') ТетеЛяказетт Александр  79'Токо-Экамби Карл
Запасные: Кумбеди СаэльДа Сильва ДамьенРиу РемиМилагрес ЭнрикеАуа УссемДиоманде СиналиБаркола Бредли
11 сентября. Стадион "Луи II".

 

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окончен Монако 2:1 Лион 2.55 3.55 2.65
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