«Монако» набирает ход, повержен «Лион»

Недавний лидер Лиги 1 по потерянным очкам, «Лион», проиграл второй матч кряду. В седьмом туре чемпионата Франции «ткачи» неудачно погостили у набирающего ход «Монако». В первом тайме Александр Головин мог стать автором голевого паса, но Креппен Дьятта пробил в штангу, а затем с ударом хавбека справился вратарь. После перерыва ключевую роль сыграли стандарты Энрике Кайо, после его навесов Бенуа Бадьяшиль и Гильермо Марипан забили по голу и принесли «Монако» три очка. У соперника в конце отличился Карл Токо-Экамби - 2:1.

«Лион» остается с 13 очками на пятом месте, его соперник (11) идет следом. Головин провел на поле 87 минут и на скамейке запасных умудрился получить желтую карточку.