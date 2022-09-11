«Монако» набирает ход, повержен «Лион»

Недавний лидер Лиги 1 по потерянным очкам, «Лион», проиграл второй матч кряду. В седьмом туре чемпионата Франции «ткачи» неудачно погостили у набирающего ход «Монако». В первом тайме Александр Головин мог стать автором голевого паса, но Креппен Дьятта пробил в штангу, а затем с ударом хавбека справился вратарь. После перерыва ключевую роль сыграли стандарты Энрике Кайо, после его навесов Бенуа Бадьяшиль и Гильермо Марипан забили по голу и принесли «Монако» три очка. У соперника в конце отличился Карл Токо-Экамби - 2:1.
«Лион» остается с 13 очками на пятом месте, его соперник (11) идет следом. Головин провел на поле 87 минут и на скамейке запасных умудрился получить желтую карточку.
Протокол игры
|(1:0) Бадьяшиль Бенуа55'
|(2:0) Марипан Гильермо63'
|81'Токо-Экамби Карл (2:1)
Нюбель Александр•Дисаси Аксель•Марипан Гильермо68' (Сарр Маланг (68') •Бадьяшиль Бенуа•Скардовелли Вандерсон72' (Агилар Рубен (72') •Фофана Юссуф•Камара Мохамед VII•Кайо Энрике•Дьятта Крепен86' (Желсон Мартиньш (86') •Эмболо Брель86' (Бен-Йеддер Виссам (86') •Головин Александр 86'86' (Якобс Исмаил (86')
Запасные: Минамино Такуми•Лукас Жан•Дидийон Томас•Аклиоче Махнес
Лопеш Антони•Гюсто Мало•Мендес Тьяго75' (Шерки Райан (75') •Люкеба Кастелло• 65'Тальяфико Николас•Какере Максанс62' (Дембеле Мусса II (62') •Лепнан Йоанн75' (Рен-Аделед Жефф (75') •Толиссо Корентен83' (Февр Ромен (83') •Тете•Ляказетт Александр• 79'Токо-Экамби Карл
11 сентября. Стадион "Луи II".
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