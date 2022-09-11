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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин выйдет в стартовом составе на матч с «Лионом»

 
11 Сентября 2022 • 21:15 Комментировать
Монако
...
Лион
1 2.55 X 3.55 2 2.65
Через 0 ч. 11 мин.

В заключительном матче седьмого тура французского чемпионата Лиги 1 «Монако» примет дома «Лион». Как стало известно накануне игры, российский форвард Александр Головин, который заработал пенальти для своей команды в матче Лиги Европы с «Црвеной Звездой», снова появится на поле с первых минут игры. Это означает, что главный тренер «Монако» Филипп Клеман доверяет российскому нападающему.

Следить за событиями заключительного матча седьмого тура французского чемпионата Лиги 1 между «Монако» и «Лионом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию, встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

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Монако Александр Головин
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МОНАКО ЛИОН
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окончен Страсбург 0:0 Клермон
окончен Лорьян 3:2 Нант 2.25 3.20 3.40
окончен Тулуза 1:0 Реймс 0.00 0.00 0.00
окончен Анже 2:1 Монпелье 2.45 3.60 2.80
окончен Аяччо 0:1 Ницца 3.30 3.05 2.40
окончен Ренн 5:0 Осер 1.42 4.90 7.30
11.09  21:45 Монако ... Лион 2.55 3.55 2.65
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Сегодня, 11 Сентября
21:15 · Франция. Лига 1
Головин выйдет в стартовом составе на матч с «Лионом»
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