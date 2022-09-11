Головин выйдет в стартовом составе на матч с «Лионом»

В заключительном матче седьмого тура французского чемпионата Лиги 1 «Монако» примет дома «Лион». Как стало известно накануне игры, российский форвард Александр Головин, который заработал пенальти для своей команды в матче Лиги Европы с «Црвеной Звездой», снова появится на поле с первых минут игры. Это означает, что главный тренер «Монако» Филипп Клеман доверяет российскому нападающему.

Следить за событиями заключительного матча седьмого тура французского чемпионата Лиги 1 между «Монако» и «Лионом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию, встреча начнется в 21:45 по московскому времени.