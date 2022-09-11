«Челси» хочет переманить функционера из «ПСЖ»

На неделе «Челси» сменил тренера – команду возглавил Грэм Поттер. В процессе переговоров с 47-летним специалистом обсуждался вопрос о назначении спортивного директора. Лондонский клуб намерен привести на эту должность Луиша Кампуша. Как сообщает The Times, владелец «пенсионеров» Тодд Бёли уже контактировал с португальским функционером на этот счёт.

В настоящий момент Луиш Кампуш работает советником по футбольным вопросам в «ПСЖ». «Челси» рассчитывает переманить португальца, чтобы именно он работал в связке с менеджером Грэмом Поттером.

Напомним, что на выходных в Англии не играют в футбол из-за траура. В четверг из жизни ушла королева Елизавета II.