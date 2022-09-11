Головин - в заявке «Монако» на матч с «Лионом»

В этот уик-энд «Монако» проведет очередной поединок в чемпионате Франции. В рамках седьмого тура монегаски встретятся с «Лионом». Тренерский штаб команды определился с заявкой на предстоящую игру. Стоит отметить, что в нее включен российский полузащитник Александр Головин.

«Монако» примет «Лион» на своем домашнем стадионе сегодня, 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева идут на десятом месте в турнирной таблице, а гости располагаются на четвертой строчке.

В текущем сезоне Лиги 1 Головин сделал одну результативную передачу в пяти поединках.