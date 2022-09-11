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Чемпионат Франции. Лига 1

На французских стадионах можно посмотреть футбол... из джакузи

 
11 Сентября 2022 • 05:38 Комментировать
Труа
1:1
Ренн
окончен

Необычный досуг попал в поле зрения видеокамеры во время трансляции матча шестого тура французской Лиги 1 между «Труа» и «Ренном». На 78-й минуте игры игрок «Ренна» отправился исполнять удар с угла поля и в этот момент в кадре оказались двое болельщиков «Труа», которые наслаждались матчем прямо в джакузи - ванной с гидромассажем, установленной чуть позади угла поля.

Как выяснилось, это далеко не премьера - компания, которая продает джакузи, нашла оригинальный способ рекламировать их и с 2018 года время от времени проводит такие акции на различных стадионах. Ну а матч в итоге закончился вничью - 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Труа
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