На французских стадионах можно посмотреть футбол... из джакузи

Необычный досуг попал в поле зрения видеокамеры во время трансляции матча шестого тура французской Лиги 1 между «Труа» и «Ренном». На 78-й минуте игры игрок «Ренна» отправился исполнять удар с угла поля и в этот момент в кадре оказались двое болельщиков «Труа», которые наслаждались матчем прямо в джакузи - ванной с гидромассажем, установленной чуть позади угла поля.

Как выяснилось, это далеко не премьера - компания, которая продает джакузи, нашла оригинальный способ рекламировать их и с 2018 года время от времени проводит такие акции на различных стадионах. Ну а матч в итоге закончился вничью - 1:1.