​Неймар обогнал Паулету – только три игрока забивали за «ПСЖ» больше

В субботу «ПСЖ» проводит домашний матч чемпионата Франции против «Бреста». На исходе получаса игрового времени счёт в этом поединке открыл звёздный форвард парижан Неймар. Для бразильца этот гол стал 110-м за «ПСЖ». Он обогнал Педро Паулету и вышел на чистое четвёртое место в рейтинге бомбардиров клуба за всю историю.

Больше Неймара за «ПСЖ» забивали только три футболиста. Это Златан Ибрагимович (156 голов), Килиан Мбаппе (180 голов) и Эдинсон Кавани (200 голов).

Следить за развитием событий в матче Лиги 1 между «ПСЖ» и «Брестом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.