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Чемпионат Франции. Лига 1

​Головин рассказал, какой Месси на поле

 
10 Сентября 2022 • 18:39 Комментировать

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о звёздном форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Месси - он и есть Месси, супертоповый уровень, как и у Мбаппе, и у Неймара. Постоянно находятся между линиями, ищут зоны, где могут получить мяч и не терять лишнего времени», - высказался Головин, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Также российский футболист ответил на вопрос, провоцирует ли Месси на поле своих соперников.

«Нет, он спокойный. Постоянно видишь его с таким лицом, которое говорит, что он полностью сфокусирован на игре и ничто его не отвлекает», - сказал Головин.

Александр Головин проводит в «Монако» уже пятый сезон. Полузащитник перебрался в клуб французской Лиги 1 в 2018 году после домашнего для России чемпионата мира. Ранее Головин защищал цвета ЦСКА.

В сезоне 2022/2023 «ПСЖ» и «Монако» уже играли – в конце августа команды разошлись миром на поле «Парк де Пренс» - 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лионель Месси ПСЖ Александр Головин
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