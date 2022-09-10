​«ПСЖ» выплатит Икарди почти 90% зарплаты

На днях Мауро Икарди покинул «ПСЖ» и отправился в аренду в «Галатасарай». Стамбульский клуб не стал скрывать данные о том, как будет распределена зарплата аргентинского форварда. Так, «Галатасарай» выплатит Икарди за сезон 2022/2023 только 750 тысяч евро. Это всего 11,1% от его оклада по действующему контракту с «ПСЖ».

Получается, «ПСЖ» выплатит Мауро Икарди 6 миллионов евро за текущий сезон, хотя футболист будет защищать цвета другого клуба.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Мауро Икарди не играл за «ПСЖ». Аргентинец лишь раз попал в заявку на матч, причём было это достаточно давно – в конце июля.