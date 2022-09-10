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Чемпионат Франции. Лига 1

Бен Йеддер готов помочь «Монако» в матче с «Лионом»

 
10 Сентября 2022 • 09:39 Комментировать
Монако
...
Лион
1 2.50 X 3.60 2 2.70
11.09 21:45

Нападающий и капитан «Монако» Виссам Бен Йеддер примет участие в поединке против «Лиона» в рамках седьмого тура чемпионата Франции. Об этом рапортует Lequipe.

Напомним, что 32-летний форвард не смог доиграть матч группового этапа Лиги Европы против сербской «Црвены Заезды» из-за повреждения. Впрочем, по итогам медобследования, у Виссама не были обнаружены серьезные проблемы. Поэтому он будет готов выйти в основном составе на ближайшую встречу.

Матч между «Монако» и «Лионом» состоится в воскресенье, 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Монако Виссам Бен-Йеддер
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