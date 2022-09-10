Бен Йеддер готов помочь «Монако» в матче с «Лионом»

Нападающий и капитан «Монако» Виссам Бен Йеддер примет участие в поединке против «Лиона» в рамках седьмого тура чемпионата Франции. Об этом рапортует Lequipe.

Напомним, что 32-летний форвард не смог доиграть матч группового этапа Лиги Европы против сербской «Црвены Заезды» из-за повреждения. Впрочем, по итогам медобследования, у Виссама не были обнаружены серьезные проблемы. Поэтому он будет готов выйти в основном составе на ближайшую встречу.

Матч между «Монако» и «Лионом» состоится в воскресенье, 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.