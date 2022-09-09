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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» возглавил Лигу 1 после победы над «Труа»

 
09 Сентября 2022 • 23:51 Комментировать
Ланс
1:0
Труа
окончен

«Труа» начал сезон с четырёх поражений кряду, но затем начал набирать очки. По итогам матча с «Лансом» всё снова вернулось на круги своя. «Кроваво-золотые» в домашнем поединке доминировали на протяжении всей игры, но забили только один гол. После подачи со штрафного с левого фланга Кевин Дансо здорово пробил головой - 1:0.

«Ланс» с 17 очками вышел на чистое первое место Лиги 1.

Протокол игры  
Ланс1:0Труа
(1:0) Дансо Кевин39'  
Самба БрисГради Жонатан 16' (Франковски Пшемыслав ( 16') Дансо КевинМедина ФакундоКабо Джимми  77'Айдара МассадиоАбдул-Самед СалисПореба Лукаш  41' 46' (Фофана Секо ( 46') Сотока ФлорианКошта Давид 72' (Букса Адам ( 72') Икома Луис 72' (Клод-Морис Алексис ( 72')
Запасные: Боура ИсмаэльОнана ЖанЛека Жан-ЛуиФортес СтивенКакута Гаэль
Галлон ГотьеПоросо ДжаксонРами АдильПалмер-Браун Эрик 66' (Яде Папа Ндиага ( 66') Бальде Тьерно 82' (Рипар Рено ( 82') Ларуси ЯссерЛопеш Рони 66' (Конте Абду ( 66') Тардьё Флориан  77' 82' (Агум Люсьен ( 82') Н'Гессан КуамеУгбо Ике 46' (Одоберт Уилсон ( 46') Бальде Мама
Запасные: Зукру ТангиЛис МатеушШавалерин КсавьеДингом Тристан
09 сентября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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окончен Ланс 1:0 Труа 1.45 4.80 7.00
10.09  18:00 ПСЖ ... Брест 1.08 12.00 26.00
10.09  22:00 Марсель ... Лилль 1.97 3.60 3.85
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09 Сентября
23:51 · Франция. Лига 1
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