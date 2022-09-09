«Ланс» возглавил Лигу 1 после победы над «Труа»

«Труа» начал сезон с четырёх поражений кряду, но затем начал набирать очки. По итогам матча с «Лансом» всё снова вернулось на круги своя. «Кроваво-золотые» в домашнем поединке доминировали на протяжении всей игры, но забили только один гол. После подачи со штрафного с левого фланга Кевин Дансо здорово пробил головой - 1:0.

«Ланс» с 17 очками вышел на чистое первое место Лиги 1.