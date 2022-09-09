«Ланс» возглавил Лигу 1 после победы над «Труа»

«Труа» начал сезон с четырёх поражений кряду, но затем начал набирать очки. По итогам матча с «Лансом» всё снова вернулось на круги своя. «Кроваво-золотые» в домашнем поединке доминировали на протяжении всей игры, но забили только один гол. После подачи со штрафного с левого фланга Кевин Дансо здорово пробил головой - 1:0.
«Ланс» с 17 очками вышел на чистое первое место Лиги 1.
Протокол игры
|(1:0) Дансо Кевин39'
Самба Брис•Гради Жонатан16' (Франковски Пшемыслав (16') •Дансо Кевин•Медина Факундо•Кабо Джимми• 77'Айдара Массадио•Абдул-Самед Салис•Пореба Лукаш 41'46' (Фофана Секо (46') •Сотока Флориан•Кошта Давид72' (Букса Адам (72') •Икома Луис72' (Клод-Морис Алексис (72')
Галлон Готье•Поросо Джаксон•Рами Адиль•Палмер-Браун Эрик66' (Яде Папа Ндиага (66') •Бальде Тьерно82' (Рипар Рено (82') •Ларуси Яссер•Лопеш Рони66' (Конте Абду (66') •Тардьё Флориан 77'82' (Агум Люсьен (82') •Н'Гессан Куаме•Угбо Ике46' (Одоберт Уилсон (46') •Бальде Мама
Запасные: Зукру Танги•Лис Матеуш•Шавалерин Ксавье•Дингом Тристан
09 сентября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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