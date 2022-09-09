Головин признался, жалеет ли, что не перешёл в «Челси»

Российский полузащитник Александр Головин высказался о своем несостоявшемся переходе в лондонский «Челси». «Пенсионеры» претендовали на игрока, однако тот отдал предпочтение трансферу в «Монако».

«Ни о чем не жалею, всем доволен. Даже не думаю о том, что можно было поступить иначе - никто не знает, как бы тогда получилось», - приводит слова хавбека «Спорт-экспресс».

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. За его трансфер монегаски заплатили «армейцам» 30 миллионов евро. Действующий контракт Александра с французским клубом рассчитан до середины 2024 года.