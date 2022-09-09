Хавбек французского «Монако» Александр Головин дал совет российским футболистам.

«Если игрок хочет прогрессировать, нужно уезжать. Безоговорочно. Попробовать нужно. Потому что вернуться в Россию ты всегда можешь», - передает слова полузащитника «Спорт-экспресс».

Напомним, что Головин выступает за «Монако» с 2018 года. До этого он играл в московском ЦСКА.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Александр принял участие в пяти поединках, в которых отметился одной результативной передачей. Трудовое соглашение 26-летнего россиянина с монегасками рассчитано до середины 2024 года.