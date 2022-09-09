Головин рассказал, где хочет завершить карьеру

Российский хавбек Александр Головин, выступающий в чемпионате Франции за «Монако», рассказал, где хотел бы завершить свою игровую карьеру.

«Под конец карьеры в любом случае хочу вернуться в Россию. Конечно, в идеале хотелось бы в ЦСКА, но кто знает, какая ситуация будет на тот момент?» - передает слова полузащитника «Спорт-экспресс».

Головин – воспитанник ЦСКА. За первую команду «армейцев» он выступал с 2014 по 2018 год. После этого полузащитник перешел в «Монако», цвета которого защищает по сей день.

Действующий трудовой договор 26-летнего футболиста с монегасками рассчитан до середины 2024 года.