Мбаппе прокомментировал конфликт с Неймаром

Звездный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о недавней конфликтной ситуации с одноклубником Неймаром. Игроки разругались из-за исполнения пенальти – бразильцу не понравилось, что француза назначили штатным исполнителем 11-метровых в команде.

«Наши отношения всегда строились на уважении. Но порой случались моменты, когда отношения немного охладевали. Иногда мы можем казаться хорошими друзьями, а бывает, что вообще не разговариваем. Такова природа наших отношений. Но, в любом случае, между нам есть огромное уважение», - передает слова Мбаппе The Mirror.

По итогам шести туров чемпионата Франции парижский коллектив с 16 баллами занимает первое место в таблице.