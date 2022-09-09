Икарди дал первое интервью после ухода из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди прокомментировал свой трансфер в стамбульский «Галатасарай» на правах аренды.

«Благодарю болельщиков за такой теплый прием. Мне было очень приятно. Я получил много предложений летом, но рад, что выбрал именно «Галатасарай». Этот клуб всегда ставит перед собой самые высокие задачи. Рад быть частью команды, хочу помочь ей выйти на максимальный уровень», - передает слова форварда пресс-служба турецкого гранда.

Напомним, что арендное соглашение 29-летнего нападающего с турецким клубом рассчитано до окончания сезона-2022/2023.