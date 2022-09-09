Головин поведал, в каких клубах мечтает играть

Выступающий за французский клуб «Монако» российский нападающий Александр Головин помог своей команде выиграть матч с «Црвеной Звездой», а также рассказал о клубах, в которых он хотел бы поиграть. Речь идет, конечно же, о лучших клубах Европы - а конкретно Головин назвал четыре клуба.

- Конечно, всегда хочется перейти в топ-топ-клуб и попробовать себя на таком уровне. В тот же «Челси», «Манчестер», «Реал», «Барсу», - цитирует игрока «Спорт-экспресс».

До «Монако» родившийся на Кузбассе Головин выступал только за московский ЦСКА, если не считать детских и юношеских команд у себя на родине.