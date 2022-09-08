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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин рассказал о том, как его поддержал Фабрегас после санкций ФИФА и УЕФА

 
08 Сентября 2022 • 11:01 Комментировать
Монако
...
Лион
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11.09 21:45

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о том, как его поддержал испанский одноклубник Сеск Фабрегас после того, как ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных турниров.

«Помню разговаривал с Сеском Фабрегасом, с которым у нас сложились очень хорошие отношения. Он сказал: старайся не думать об этом, просто работай. Понятно, что матчи за сборную — самые главные, поскольку ты играешь за страну», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Напомним, последний официальный матч сборная России провела в ноябре прошлого года, когда уступила Хорватии в отборочной встрече к чемпионату мира. Головин считает, что если бы наша национальная команда тогда не проиграла, то сегодняшние санкции выглядели бы ещё обиднее.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провёл за «Монако» семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.  

 

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Монако Сеск Фабрегас УЕФА Александр Головин
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