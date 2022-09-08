Турецкий гранд анонсировал трансфер Икарди

Аргентинский нападающий Мауро Икарди, правами на которого владеет французский «ПСЖ», продолжит карьеру в чемпионате Турции. Новым местом работы звездного форварда станет стамбульский «Галатасарай».

Турецкий гранд посредством своего официального сайт анонсировал переход 29-летнего футболиста на правах аренды до завершения сезона-2022/2023. «Львы» сообщили, что Мауро уже вылетел в Стамбул, для подписания необходимых бумаг.

В текущем сезоне Лиги 1 Икарди не сыграл за парижский коллектив ни одного поединка. В минувшей кампании нападающий отметился четырьмя забитыми мячами в 24 проведенных встречах.