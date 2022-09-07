​Икарди переходит в «Галатасарай»

Как и ожидалось, Мауро Икарди продолжит карьеру в «Галатасарае». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что «львы» уже подписали договор об аренде аргентинского форварда у «ПСЖ».

Отмечается, что «Галатасарай» и «ПСЖ» будут совместно выплачивать Икарди его заработную плату. 29-летний футболист уже в среду прилетит в Стамбул.

В сезоне 2022/2023 Мауро Икарди ни разу не играл за «ПСЖ». Более того, аргентинец лишь однажды попадал в заявку французского гранда на игру.

Стоит сказать, что Мауро Икарди было тяжело выдерживать конкуренцию в «ПСЖ», учитывая наличие в составе Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара.