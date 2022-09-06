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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе: «Вот-вот выиграю «Золотой мяч»

 
06 Сентября 2022 • 18:24 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высоко оценивает свои шансы на завоевание «Золотого мяча» в ближайшие годы.

«Думаю, я вот-вот выиграю его. Я всегда говорю, что мечтаю обо всём. Я не ставлю для себя ограничений. Как вы говорите, приходит новое поколение. Роналду и Месси остановятся. Должен прийти кто-то новый», - сказал Мбаппе New York Times.

Главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2022 календарном году считается нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема.

Напомним, что Лионель Месси выигрывал «Золотой мяч» 7 раз, а Криштиану Роналду – 6.

Раскрыты невероятные цифры из контракта Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
Золотой Мяч Килиан Мбаппе
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