Ожидалось, что в летнее трансферное окно Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал», но нет – форвард остался в «ПСЖ». Француз подписал новый контракт на фантастических условиях. Газета New York Times раскрыла невероятные цифры. Так, за три сезона по контракту Мбаппе заработает 251,46 миллиона евро.

Отмечается, что за само подписание контракта Килиан Мбаппе получил примерно 125 миллионов евро. Это самый большой подписной бонус для игрока без контракта во всей истории спорта.

В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе успел провести за «ПСЖ» пять матчей. В них нападающий записал на свой счёт семь результативных ударов.